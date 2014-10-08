Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2014 года

Информация об этом впервые появилась в официальном аккаунте Twitter Нобелевского комитета, а также на сайте премии, сообщает Lenta.ru.

Компания Thompson Reuters попробовала предсказать лауреатов премии этого года. В качестве кандидатов на Нобелевскую премию по химии она называла Чина Тана (Ching Tang) и Стивена ван Слайка (Steven Van Slyke). Эти ученые предложили технологию органических светодиодов, которая используется в мониторах современных телевизоров и смартфонов.

Читайте такжеВ Швеции началась "Нобелевская неделя"Другими кандидатами назывались Чарльз Кресге (Charles Kresge), Рен Ре (Ryong Ryoo) и Гален Стаки (Galen Stucky), разработавшие мезопористые материалы, а также Грэм Моуд (Graeme Moad), Эдзио Риддзардо (Ezio Rizzardo) и Шан Тханг (San Thang) за технику аддитивной фрагментационной полимеризации с переносом цепи (RAFT). Прогноз компании, как и в случае с наградами по физике, физиологии и медицине, не оправдался.

В прошлом году премию по химии получили Мартин Карплус (Martin Karplus), Майкл Левитт (Michael Levitt) и Ари Варшель (Arieh Warshel) за компьютерное моделирование сложных химических систем. Исследуя молекулу дифенилгексатриена, химикам удалось в различных приближениях показать, где уместно использование методов классической механики (молекулярной динамики), а где — квантовой (уравнения Шредингера).