Определены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Премию присудили Джону О'Кифу (John OKeefe), Мэй-Бритт Мозер (May-Briit Moser) и Эдварду И.Мозеру (Edvard I. Moser) "за открытие клеток, из которых строится система ориентации в мозгу", сообщает официальный сайт премии.

Джон О'Киф открыл первую составляющую системы ориентации еще в 1971 году. Он заметил, что клетки гиппокампа в мозгу всегда активировались, когда подопытная крыса находилась в центре комнаты, в то время как другие клетки активировались, когда крыса находилась в других местах в комнате. Ученый пришел к выводу, что эти "местные клетки" формируют карту пространства в мозгу.

Читайте такжеВ Швеции начался "Нобелевская неделя"Более чем через 30 лет спустя Мэй-Бритт Мозер и Эдвард И.Мозер открыли другую ключевую составляющую системы ориентации, обнаружив другой тип нервных клеток, которые назвали "координатными".

Открытие О'Кифа и Мозеров объяснили, каким образом мозг формирует карту окружающего пространства ("внутренний GPS") и продемонстрировали клеточную основу высших познавательных функций, говорится в сообщении.