Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

13:09, 07 октября 2014
Наука и IT
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Нобелевская премия по физике присуждена ученым Исаму Акасаке, Хироши Амано и Шуджи Накамуре.

Нобелевская премия по физике досталась трем ученым / фото smithsonianmag.com

Ученые удостоены этой награды за создание светоизлучающих диодов, которые стали эффективными источниками света, сообщает kommersant.ru.

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Лауреаты премии получат 8 млн шведских крон ($1,1 млн).

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