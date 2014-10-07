Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике присуждена ученым Исаму Акасаке, Хироши Амано и Шуджи Накамуре.

Ученые удостоены этой награды за создание светоизлучающих диодов, которые стали эффективными источниками света, сообщает kommersant.ru. Читайте такжеОпределены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Лауреаты премии получат 8 млн шведских крон ($1,1 млн).

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