Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
13:09, 07 октября 2014Наука и IT
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Нобелевская премия по физике присуждена ученым Исаму Акасаке, Хироши Амано и Шуджи Накамуре.
Нобелевская премия по физике досталась трем ученым / фото smithsonianmag.com
Ученые удостоены этой награды за создание светоизлучающих диодов, которые стали эффективными источниками света, сообщает kommersant.ru.
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Лауреаты премии получат 8 млн шведских крон ($1,1 млн).
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