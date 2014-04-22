Дуров узнал о своем увольнении из прессы

"Судя по новостям, в результате моего публичного отказа на прошлой неделе сегодня меня уволили с должности генерального директора ВКонтакте. Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы", - написал на своей страничке в соцсети Вконтакте Дуров.

По его словам, совет директоров ВКонтакте сегодня обнаружил, что отзыв заявления Дурова об уходе с поста генерального директора 3 апреля оказался оформлен "не по всем правилам". Не смотря на то, что ранее заявление было принято, сейчас Дуров освобожден от должности гендеректора. Читайте такжеДуров покинув пост гендиректора ВКонтакте

"Насколько я понимаю, эта непрозрачная позиция является общей для всех акционеров.Таким образом, сегодня ВКонтакте переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7 с половиной лет. Мы многое успели. И часть того, что было сделано, уже не обратить вспять", - подчеркнул Дуров.