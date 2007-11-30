Украина будет участвовать в Европейской спутниково-навигационной системе

Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС пришел к согласию относительно дальнейшего развития проекта GALILEO – Европейской спутниковой навигационной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято окончательно сегодня.

26 стран-членов ЕС еще 29 ноября вечером согласилась поддержать развитие GALILEO за счет бюджетных средств. Против выступала лишь Испания, которая требовала расположения на своей территории наземного контрольного центра. В то же время, предусматривалось, что в Испании будет работать лишь центр “безопасности жизни”, нацеленный на предоставление помощи в поисковых и спасательных работах.

Сегодня вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос транспорта, Жак БАРРО сообщил журналистам, что Испания согласилась поддержать развитие проекта после того, как министры решили, что все наземные центры будут работать в единой сети. Кроме центра в Испании, предусматривается создать центры наземного контроля в Германии и Италии.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Еврокомиссия предложила запустить спутники в рамках реализации программы GALILEO за счет бюджета ЕС. Предложениями предусмотрены запуск всех 30 спутников за счет публичного сектора, и развитие публично-частного партнерства уже на этапе эксплуатации проекта.

Общая стоимость инфраструктуры GALILEO составляет 3,4 млрд. евро, из которых 1 млрд. евро уже использованы.

22 марта Совет министров по вопросам транспорта ЕС принял мандат Еврокомиссии для изучения возможных альтернативных путей реализации проекта GALILEO, поскольку 8 европейских компаний, которые были задействованы в проекте GALILEO - EADS, Alcatel-Lucent, Thales, Finmeccanica, Inmarsat, Hispasat, AENA и TeleOp – так и не смогли создать консорциум и разработать бизнес-план.

GALILEO – европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных задач для любых подвижных объектов с точностью около 2 метров.

Кроме стран Европейского содружества достигнуты договоренности на участие в проекте с Китаем, Израилем, Южной Кореей и Украиной. Планируется, что GALILEO войдет в строй в 2010, когда на орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников (27 операционных и 3 резервных). Космический сегмент будет дополнен наземной инфраструктурой, включающей два центра управления и глобальную сеть станций передачи и приема.