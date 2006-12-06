Налог на первую регистрацию ввезенных иномарок повысили в 2-75 раз

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регистрации транспортных средств)».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 232 народных депутата.

Данным законопроектом предусматривается ввести разные ставки налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов при первой регистрации транспортных средств в Украине и при проведении очередного технического осмотра.

Законопроектом предусмотрено значительное повышение размера этого налога при первой регистрации. В частности, для автомобилей легковых с объемом двигателя от 1001 до 1500 куб. см ставка налога при первой регистрации повышается для автомобилей, которые использовались до 8 лет, - с 4 до 7 грн., а для тех, которые эксплуатируются свыше 8 лет, - с 4 до 300 грн. Для автомобилей с объемом двигателя от 1501 до 1800 куб. см максимальная ставка налога составляет 400 грн., с объемом двигателя от 1801 до 2500 куб. см – 500 грн., с объемом двигателя от 2501 до 3500 куб. см – 750 грн., с объемом двигателя свыше 3501 куб. см – 1 тыс. грн.

В законопроекте указано, что при проведении очередного техосмотра налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов будет платиться по действующим ставкам.