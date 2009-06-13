Правила трансграничного телевидения приняты в новой редакции

12 июня Постоянный комитет Совета Европы по трансграничному телевидению принял новую редакцию Европейской конвенции о трансграничном телевидении с изменениями и дополнениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания со ссылкой на ответственного секретаря Нацсовета, наблюдателя от Украины в Постоянном комитете Владислава ЛЯСОВСКОГО.

С его слов, изменения касаются в основном двух аспектов – во-первых, дальнейшей либерализации в трансляции телевизионной продукции между странами - участниками Европейской конвенции и широкого обмена программами, а во-вторых, технического прогресса по расширению инструментов и средств передачи сигнала (IP-телевидение, онлайн-ТВ, мобильное ТВ, цифровое эфирное ТВ и т.п.).

Новая редакция конвенции содержит много изменений и уточнений к порядку размещения новых форм медийного сервиса (реклама, телепродажа, плейсмент) и его ограничения в телеэфире. Например, четко определено, что их трансляция не должна превышать 20% не суточного, а ежечасного вещания. Кроме того, растолковано понятие телевизионный час – он длится от 0 до 59 мин. Также изменены и дополнены отдельные пункты, которые касаются юрисдикции страны, которая осуществляет трансляцию.

В.ЛЯСОВСКИЙ уточнил, что отныне этот международный документ имеет название „Европейская конвенция Аудиовизуального медиа-сервиса”. Конвенция вступит в силу в сентябре 2009 года, когда ее утвердит Комитет министров Совета Европы. В Украине новая редакция конвенции может быть ратифицирована или же она автоматически вступит в силу через два года после ее утверждения Комитетом министров Совета Европы.

Официальные документы, принятые Постоянным комитетом Совета Европы по вопросам трансграничного телевидения, будут переведены на украинский язык и размещены на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в конце июня.

Планируется широкое публичное обсуждение имплементации в Украине положений Европейской конвенции Аудиовизуального медиа-сервиса.