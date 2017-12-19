В Украине заработала сеть ресторанов, принимающих криптовалюту (видео)

За еду в ресторане уже возможен виртуальный расчет - Украине заработала сеть ресторанов, принимающих криптовалюту. Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2.

Сеть из 9 ресторанов принимает биткоин, лайткоин, dash, waves. В основном, рассчитываются с помощью dash - он дешевле биткоина. По словам сотрудников ресторана, биткоинами еще не рассчитывались.

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Реализовали систему очень просто - официант пробивает чек, на котором изображен QR-код, а клиент через мобильный кошелек оплачивает покупку. Работает ресторан по договору обмена, то есть одни активы меняют на другие. Криптовалюта конвертируется в гривны и попадает на счет ресторана, как безналичная оплата.

Ранее сообщалось, что крупнейший биржевой оператор CME начал торги фьючерсами на биткоин.