Ученые обнаружили новый вид травоядных динозавров

Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров — Matheronodon provincialis. Археологи нашли останки животного на юге Франции, пишет "Громадське", ссылаясь на The Verge.

Matheronodon provincialis отнесли к семейству Рабдодонтидов — травоядных динозавров, живших на всех континентах.

В Matheronodon provincialis были массивные челюсти, похожие на ножницы, которыми динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли.

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Ученые предполагают, что динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не любили. Они обнаружили только часть челюсти динозавра и несколько зубов.

Палеонтологи сделали реконструкцию черепа Matheronodon provincialis и предположили, что его зубы были острее, чем у других травоядных динозавров. Длина его тела достигала примерно 5 метров.