Ученые определили максимально допустимую дозу употребления антибиотиков

Об этом предупреждают врачи из США, Великобритании и Китая, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Ученые также призывают созвать специальную сессию ООН для обсуждения вопроса и принятия оперативных решений по борьбе с "супермикробами". Если ничего не предпринимать, к 2050 году ежегодно более 10 млн людей будут умирать от инфекций, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями.

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"Мы предлагаем ввести лимит на употребление антибиотиков - не больше чем в среднем по планете сейчас: 8,54 суточных доз на душу населения в год", - отмечают ученые.

Также исследователи призывают резко сократить использование препаратов в сельском хозяйстве. Сейчас животным вводят небольшие дозы антибиотиков для стимуляции их роста, что почти не убивает бактерии, но позволяет им усилить резистентность (сопротивляемость).

Наконец, ученые призвали ввести жесткие ограничения на выбросы антибиотиков в жидких отходах фармацевтического производства, сельского хозяйства и больниц. Иначе антибиотики продолжат в массовом порядке попадать в воды и почвы, что стимулирует развитие генов резистентности.