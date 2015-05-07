Ученые придумали технологию, которая может заменить антибиотики
Группа ученых из Университета Калифорнии разработала технологию, позволяющую отказаться от антибиотиков.
Метод позволяет размещать на поверхности болезнетворных бактерий специальные “радиомаячки”, указывающие иммунной системе организма на необходимость их уничтожения, передает Новое время со ссылкой на публикации в Journal of Molecular Medicine и N+1.
Идея авторов заключается в направлении существующих в крови антител на особые белки, характерные для болезнетворных бактерий. К таким белкам относится, например, М-белок стрептококков, играющий ключевую роль в механизме инфицирования.
В организме человека концентрация антител к М-белку значительно меньше, чем, например, к некоторым бактериальным, поэтому авторы решили создать своеобразный “переходник”, адаптирующий большое количество антител к поиску болезнетворных бактерий.
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Ученые испытали этот метод на бактериях группы А рода Streptococcus, возбудителях широкого спектра заболеваний, начиная от бронхита и скарлатины и заканчивая менингитом. В опытах в пробирке авторы работы успешно продемонстрировали строго специфичное связывание “маячка” с поверхностью микроорганизмов. Антитела, присутствующие в человеческой крови, формировали прочный комплекс с остатком α-Gal и тем самым запускали процесс уничтожения бактерий фагоцитами.
Новая разработка представляет большую ценность, поскольку микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к новым классам антибиотиков.
Одним из соавторов работы является Нобелевский лауреат по химии Кэри Мюллис, получивший премию за разработку полимеразно-цепной реакции, которая произвела революцию в молекулярной биологии и медицине.
Ранее УНИАН сообщал, что ученые из Бернского университета в Швейцарии разработали средство для лечения бактериальных инфекций без использования антибиотиков - наночастицы на основе липидов или так называемые "липосомы" действуют в качестве приманки для бактериальных токсинов, в результате чего могут их подавлять и нейтрализовывать. Без токсинов микроорганизмы оказываются беззащитны перед клетками иммунной системы организма и могут быть легко уничтожены ими.