Ученые из США разработали "прорывной" антибиотик

Исследователи из Северо-Восточного университета США в Бостоне разработали технику выращивания бактерий в почве в лабораторных условиях. Опубликованное в журнале Nature исследование привело к открытию 25 новых антибиотиков, один из которых - теиксобактин - показал свою эффективность в лечении мышей от инфекций, устойчивых к лекарствам, передает Би-би-си.

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Предполагается, что если тесты на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за почти 30 лет.

Ранее издание Daily Mail писало, что исследователи из Сент-Луиского университета в штате Миссури нашли новый способ "отключения" боли, который может привести к появлению лекарственных препаратов, не вызывающих привыкание.