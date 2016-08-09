Военно-воздушные силы США взорвут в атмосфере плазменные бомбы

Об этом сообщает издание New Scientist.

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ВВС собираются воздействовать на ионосферу с помощью спутников, доставляющих ионизированный газ в воздух. Проект позволит увеличить дальность радиосигналов и снизить вредоносное воздействие солнечного ветра на GPS, а также блокировать связь между спутниками противника.

Однако пока не решены две проблемы: как сконструировать генератор плазмы и как рассчитать рассеивание плазмы. Для этого американские ВВС заключили договоры с несколькими научными группами.