Военно-воздушные силы США взорвут в атмосфере плазменные бомбы
16:54, 09 августа 2016Наука и IT
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Это будет сделано с помощью флота микроспутников с целью улучшения качества радиосвязи на больших расстояниях.
REUTERS
Об этом сообщает издание New Scientist.
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ВВС собираются воздействовать на ионосферу с помощью спутников, доставляющих ионизированный газ в воздух. Проект позволит увеличить дальность радиосигналов и снизить вредоносное воздействие солнечного ветра на GPS, а также блокировать связь между спутниками противника.
Однако пока не решены две проблемы: как сконструировать генератор плазмы и как рассчитать рассеивание плазмы. Для этого американские ВВС заключили договоры с несколькими научными группами.
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