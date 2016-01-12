Палеонтологи обнаружили останки 10-метрового крокодила, обитавшего 120 миллионов лет назад

Согласно данным, опубликованным в последнем номере журнал Cretaceous Research чудовище, обитавшее более 120 млн лет назад и названное Machimosaurus rex, достигало 10 метров в длину и весило, предположительно, около трех тонн, сообщает ТАСС.

Такие оценки получили палеонтологи, сравнив полутораметровый череп древней рептилии с останками других видов семейства крокодиловых (Crocodylidae).

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"Крайне интересное открытие было сделано в районе, еще слабо исследованном палеонтологами", - отметил эксперт Эдинбургского университета Стивен Брассет. По его мнению, это существо охотилось на гигантских черепах в прибрежных водах. В то же время, как отметил журнал National Geographic, обитавшие в океанах крокодилы уступали по размерам пресноводным представителям этого вида, появившимся на Земле на 10 млн лет позднее. Так, пресноводный крокодил Sarcosuchus imperator, обитавший около 110 млн лет назад, достигал 12 метров в длину и весил, предположительно, 8 тонн.