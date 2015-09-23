На севере Аляски нашли останки динозавра, который мог переносить холода Заполярья

Это самые северные окаменелости динозавров, известные науке. Они свидетельствуют о том, что ящеры мезозоя могли переносить холода Заполярья.

Новый вид представлен в журнале Acta Palaeontologica Polonica, а коротко об открытии сообщает Live Science, передает Lenta.ru.

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Палеонтологи нашли целое стадо молодых травоядных гадрозавров (почти десять тысяч костей). Длина туловища животных достигала 9,1 метра. Новый вид назвали Ugrunaaluk kuukpikensis, что на языке инуитов (аборигенов Аляски) означает «древнее пасущееся животное с реки Колвилл».

В эпоху позднего мела климат Земли был мягче современного, и нынешняя территория Аляски была покрыта лесами. Однако это не мешало ей быть весьма прохладным местом: в то время она располагалась гораздо севернее — примерно на 80-м градусе северной широты. Среднегодовая температура составляла около 6 градусов Цельсия.

«Обнаружение динозавров в таких северных широтах ставит под вопрос все, что мы знаем о физиологии ящеров», — заявил руководитель раскопок Грег Эриксон (Greg Erickson).

Большинство костей было извлечено из единственного слоя горных пород (костеносный слой Лискомба, геологическая формация Принс-Крик), толщиной примерно в 0,6-0,9 метра. Вероятно, ученые нашли останки целого стада молодых особей, которые погибли одновременно. Помимо гадрозавров, в этом труднодоступном костеносном слое нашли 13 других видов ящеров, а также окаменелости птиц, рыб и мелких млекопитающих.

«Мы, по сути, открываем затерянный мир динозавров — никто не мог представить, что он мог существовать в Арктике. Аляска — это последний рубеж палеонтологии динозавров», — резюмировал Эриксон.

В 2014 году другой коллектив ученых открыл карликового тираннозавра, также обитавшего в полярных областях Северного полушария. Nanuqsaurus hoglundi, как называют этого хищника, известен науке лишь по нескольким обломкам челюстей. По ним палеонтологи поняли, что полярный тираннозаврид был почти в два раза меньше своего знаменитого родственника — всего лишь семь метров в длину. По мнению палеонтологов, это результат адаптации к дефициту пищевых ресурсов.