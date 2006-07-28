Nissan готовит обновленную версию внедорожника Armada (фото)

Компания Nissan готовит к премьере обновленную версию своего самого большого внедорожника, продающегося на рынке Северной Америки - Nissan Armada. Продажи новинки начнутся к концу текущего года, а основные изменения в нем коснутся дизайна кузова и интерьера.

Узнать обновленный Nissan Armada можно будет по переднему бамперу новой формы с оригинальным воздухозаборником, улучшающим охлаждение двигателя в условиях жаркого климата. Кроме того, новинка получит немного модернизированную решетку радиатора, капот и фары головного света с доработанной оптикой: к примеру, в их верхнюю часть теперь "переехали" указатели поворота.

Судя по шпионским фотоснимкам, обновленная версия Armada получит еще и пластиковые накладки на колесные арки, визуально делающие этот немаленький автомобиль еще шире.

Основательным переделкам подвергся интерьер внедорожника. Здесь полностью переделана центральная консоль, которая получила интегрированный цветной дисплей навигационной системы, новую схему расположения управляющих элементов и новые материалы отделки. Приборная панель у обновленного Nissan Armada выполнена в более традиционном стиле - два "кругляша" спидометра и тахометра, разделенные между собой дополнительным дисплеем бортового компьютера.

Лента.ру