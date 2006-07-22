Названа цена самого большого в мире плазменного телевизора

Компания Panasonic объявила о начале массового производства самых больших плазменных телевизоров в мире. В открытую продажу телевизор Viera с диагональю в 103 дюйма поступит в сентябре 2006 года, сообщается на сайте Akihabara News.

Новинка от Panasonic поддерживает разрешение до 1080p (1920x1080 при прогрессивной развертке). Уровень контрастности 103-дюймового телевизора Viera составляет 4000:1.

Представители Panasonic также обнародовали стоимость самого большого плазменного HD-телевизора. Новинка обойдется пользователю в 51 тысячу долларов.

Лента.ру