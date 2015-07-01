Apple представила обновленную iOS с улучшеным музыкальным приложением

Сервис Apple Music в Украине работает по подписке стоимостью $4,99, что в 2 раза ниже американской цены, пишет ZN.UA. "Семейный доступ" для шести человек обойдется в $7,99.

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Вместе с тем первые 3 месяца все пользователи устройств от Apple смогут пользоваться музыкальным сервисом бесплатно. После оформления подписки, открывается безграничный доступ к многомиллионной библиотеке треков, которые можно сохранять для оффлайн-прослушивания.

Кроме того, пользователям предлагается указать свои музыкальные предпочтения, на основе которых они будут получать персональные рекомендации о плейлистах или альбомах, которые могут их заинтересовать. "Назовите свои любимые стили и группы, и мы покажем новые предложения от наших экспертов. Это люди, которые постоянно посещают крупнейшие фестивали и небольшие концерты в поисках молодых талантов и интересного андеграунда. Их плейлисты звучат так, как будто они составлены вашими друзьями, хорошо знающими ваш вкус", - говорится на сайте Apple.

Также была запущена круглосуточная радиостанция Beats 1, где в качестве DJ приглашены звезды мировой величины, включая Элтона Джона, Фарелла Уильямса и Дрейка. Вещание будет одновременно вестись из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона.

Помимо этого разработчики внесли множество различных изменений, направленных на улучшение стабильности работы системы, исправили известные ошибки, в том числе, связанные с безопасностью. Обновление до iOS 8.4 уже доступно пользователям всех устройств, которые работают на iOS 8.3, включая iPhone 4S, iPad 2 и iPod touch пятого поколения.