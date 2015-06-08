Apple представляет обновления своих операционных систем и сервисов (фото)

В центре внимания WWDC будут обновленные операционные системы (ОС) iOS и OS X, сервис персональных подсказок Proactive, приложения для Apple Watch, а также платный музыкальный онлайн-сервис на базе Beats, пишет Lenta.ru.

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Эта конференция стала самой массовой, на ней присутствуют представители из 70 стран. Конференция началась с презентации OS X. Вице-президент по операционным системам (ОС) в Apple Крейг Федериги представил OS X El Capitan. Платформа сфокусирована на пользовательском опыте и производительности. Главное отличие OS X El Capitan - высокая скорость работы. Приложения запускаются в 1,4 раза быстрее. Разработчикам новая версия ОС доступна сегодня. Публичная бета выйдет в июле, а осенью ее смогут скачать все, при этом бесплатно.

Кроме этого, графическая платформа Metal, что в прошлом году запустилась на iOS, теперь доступна на OS X.

Также сообщается, что iOS 9 Siri получает новый интерфейс, похожий на тот, что на Watch OS. Отмечается, что если человек принимает звонок с незнакомого номера - Siri может поискать в его почте такой же номер. Кроме этого Siri предложит людей, которых пользователь может захотеть добавить в контакты, приложения, которые пользователь потенциально хочет установить, а также программы, которые он обычно используете в то или иное время дня.

А обновленный Proactive Assistant "достанет" информацию из календаря и отправит напоминалку о том, что пора идти на встречу и о том, что по дороге вы точно встанете в пробку. Также Proactive Assistant сможет добавить встречу в календарь, взяв ее из почтового сообщения.