Apple в этом году выпустит iPhone 6s и iPhone 7 без кнопки Home – СМИ

По информации источников, знакомых с процессом разработки моделей, обе новинки попадут на прилавки уже в этом году с небольшой разницей по времени.

Из особенностей модели iPhone 7называют отсутствие кнопки Home, которая будет расположена под стеклом аппарата, появление технологии Force Touch различающей силу надавливания пальца на сенсорный экран, а также технология распознавания жестов.

Читайте такжеApple планирует выпустить электромобиль к 2020 году - СМИТакже смартфон обзаведется 2 гигабайтами оперативной памяти, Apple долгое время не увеличивала ее объем в своих телефонах.

В смартфоне будет установлена улучшенная камера, а размеры, по словам источников, останутся прежние – 4,7 и 5,5 дюйма.