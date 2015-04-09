Apple в этом году выпустит iPhone 6s и iPhone 7 без кнопки Home – СМИ
13:34, 09 апреля 2015Наука и IT
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Как сообщают американские СМИ, уже в этом году Apple может представить на рынок две модели своего флагманского продукта - iPhone 6s и iPhone 7.
REUTERS
По информации источников, знакомых с процессом разработки моделей, обе новинки попадут на прилавки уже в этом году с небольшой разницей по времени.
Из особенностей модели iPhone 7называют отсутствие кнопки Home, которая будет расположена под стеклом аппарата, появление технологии Force Touch различающей силу надавливания пальца на сенсорный экран, а также технология распознавания жестов.
Читайте такжеApple планирует выпустить электромобиль к 2020 году - СМИТакже смартфон обзаведется 2 гигабайтами оперативной памяти, Apple долгое время не увеличивала ее объем в своих телефонах.
В смартфоне будет установлена улучшенная камера, а размеры, по словам источников, останутся прежние – 4,7 и 5,5 дюйма.
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