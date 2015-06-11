В Apple заявили о запуcке новостного сервиса

Как отмечается, приложение включено в платформу новейшей операционной системы iOS 9, которая появится на рынке осенью текущего года, передает ТАСС.

Телеканал ABC подчеркнул, что сервис дает возможность читать статьи и новостные сообщения из 50 изданий (среди которых американская газета New York Times, британская Daily Mail, еженедельник Economist, медиахолдинг Time, интернет-портал BuzzFeed, телеканал ESPN, несколько изданий группы Vox Media, Conde Nast, Hearts) в новом информационном формате Apple.

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Таким образом, данные СМИ будут присутствовать в Apple News в едином виртуальном пространстве.

В свою очередь специалисты сообщили, что нынешний шаг со стороны Apple является ответом на выход в минувшем месяце Instant Articles - аналогичной службы социальной сети Facebook. Instant Articles предоставляет возможность ее участникам - ведущим СМИ направлять напрямую статьи на Facebook, а не пытаться завлечь читателей на собственные страницы.

Ранее Apple провела презентацию новых операционных систем для компьютеров и мобильных устройств. Они станут доступны пользователям только осенью.