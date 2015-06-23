СМИ сообщили об отсутствии кнопки Home на новом iPhone
Apple может отказаться от кнопки Home на передней панели iPhone. Ее заменит сканер отпечатков пальцев.
Об этом сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на слова тайваньских производителей чипов, передает Lenta.ru. При этом виртуальная кнопка разместится на тачскрине, размер дисплея увеличится, а его рамки станут уже.
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По информации издания, внутренние подразделения Apple работают над созданием единого микропроцессора TDDI (Touch and Display Driver Integration), в который будут интегрированы датчики. Благодаря ему отпечатки пальцев будут сканироваться автоматически при прикосновении к тачскрину, и мобильное устройство сможет разблокировать только законный владелец. Планируется, что эта технология будет использована в будущих версиях iPhone.
Тот факт, что корпорация разрабатывает новое решение, пользуясь только внутренними ресурсами, может серьезно изменить положение дел на рынке производителей микропроцессоров, говорится в сообщении DigiTImes.
21 июня стало известно о том, что Apple запатентовала новый композитный материал, который поможет избавиться от нарушающих целостность корпуса пластиковых вставок, сохранив вид устройства неизменным. Ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый метод интеграции сенсорного экрана в дисплей мобильного устройства. Технология позволит производителю сделать дисплей более тонким.
В апреле в СМИ появилась информация о том, что в iPhone следующего поколения будет интегрирована технология распознавания силы нажатия. Чтобы разблокировать телефон, пользователю необходимо будет прикоснуться к экрану всей поверхностью подушечки пальца, чтобы система распознала его. Технология распознавания силы нажатия Force Touch уже интегрирована в Apple Watch.