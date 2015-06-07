Новая модель iPhone появится в продаже в конце сентября - СМИ

Продажи новой модели iPhone начнутся 25 сентября 2015 года через оператора Vodafone. Об этом сообщает портал Mobile News, в распоряжении которого оказалось электронная переписка сотрудников оператора мобильной связи, передает Lenta.ru.

Прием предварительных заказов на смартфоны Apple седьмого поколения, как ожидается, начнется 18 сентября. Поскольку в переписке гаджет упоминается исключительно как «новый iPhone», то, скорее всего, Apple применит ту же стратегию, что и по отношению к планшетам iPad и не будет присваивать устройству порядковый номер.

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Первые слухи о смартфонах Apple следующего поколения появились в сети 13 мая. Как сообщалось, новинки, предположительно, обзаведутся поддержкой технологии Force Touch, получат более мощную камеру и еще несколько функциональных нововведений. По данным авторитетного источника в KGI Securities, разрешения и размеры экранов останутся такими же, как и в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Диагонали — 4,7 и 5,5 дюймов. А вот спектр цветов корпуса пополнится «розовым золотом».

Шестое поколение своих смартфонов Apple представила 9 сентября, а продажи устройств начались в США, Австралии, Великобритании, Германии, Гонконге, Канаде, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Франции и Японии 19 сентября.

За первые три дня после выхода iPhone 6 и iPhone 6 Plus в продажу в странах первой волны Apple реализовала более 10 миллионов смартфонов.