Новая модель iPhone появится в продаже в конце сентября - СМИ
Прием предварительных заказов на смартфоны Apple седьмого поколения, как ожидается, начнется 18 сентября.
Продажи новой модели iPhone начнутся 25 сентября 2015 года через оператора Vodafone. Об этом сообщает портал Mobile News, в распоряжении которого оказалось электронная переписка сотрудников оператора мобильной связи, передает Lenta.ru.
Прием предварительных заказов на смартфоны Apple седьмого поколения, как ожидается, начнется 18 сентября. Поскольку в переписке гаджет упоминается исключительно как «новый iPhone», то, скорее всего, Apple применит ту же стратегию, что и по отношению к планшетам iPad и не будет присваивать устройству порядковый номер.
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Первые слухи о смартфонах Apple следующего поколения появились в сети 13 мая. Как сообщалось, новинки, предположительно, обзаведутся поддержкой технологии Force Touch, получат более мощную камеру и еще несколько функциональных нововведений. По данным авторитетного источника в KGI Securities, разрешения и размеры экранов останутся такими же, как и в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Диагонали — 4,7 и 5,5 дюймов. А вот спектр цветов корпуса пополнится «розовым золотом».
Шестое поколение своих смартфонов Apple представила 9 сентября, а продажи устройств начались в США, Австралии, Великобритании, Германии, Гонконге, Канаде, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Франции и Японии 19 сентября.
За первые три дня после выхода iPhone 6 и iPhone 6 Plus в продажу в странах первой волны Apple реализовала более 10 миллионов смартфонов.