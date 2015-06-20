В Apple Watch 2 появится видеокамера - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт 9to5mac.

На лицевой панели часов появится камера FaceTime, с помощью которой пользователи смогут делать видеозвонки. Кроме того, второе поколение Apple Watch станет более независимым от iPhone за счет установки нового беспроводного чипсета. А для того, чтобы установить обновления приложений, получить электронные письма и сообщения Apple Watch больше не нужно будет подключаться к iPhone.

У часов может появиться функция Find my Watch, которая будет работать почти так же, как Find my iPhone для смартфонов Apple, которая помогает определить, где находится гаджет и заблокировать его в случае необходимости.

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Мощность батареи Apple Watch второго поколения увеличится, правда, пока неизвестно насколько. Проведенное компанией исследование уровня удовлетворенности работой умных часов показало, что в среднем в конце дня батарея устройства сохраняет от 30-40 процентов заряда.

СМИ сообщают и о том, что Apple расширит линейку часов в диапазоне цен от 1 до 10 тысяч долларов за счет большего разнообразия материалов корпуса. Возможно, к существующим сейчас стальному и золотому добавятся корпус из вольфрама, палладия, титана или платины. Таким образом, компания заполнит нишу между недорогими моделями из линейки Steel, которые стоят от 549 долларов, и люксовыми моделями Edition, цена которых сейчас достигает 17 тысяч долларов.

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В начале июня на конференции для разработчиков Apple WWDC была анонсирована вторая версия платформы watchOS. Ожидается, что она станет доступна пользователям осенью. В новой ОС появится возможность принимать аудиовызовы с Apple Watch, а видеозвонки — отклонять или перенаправлять на iPhone. С появлением видеокамеры в новой модели эта ситуация изменится.

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые модели умных часов Apple Watch появятся в авторизованных магазинах компании через две недели. Ранее устройства можно было приобрести только при предзаказе через интернет.