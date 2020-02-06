В Украине запустили мобильное приложение "Дія"

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія".

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась сегодня в Киеве.

"Сегодня мы представляем мобильное приложение "Дія". Отныне оно доступно в Apple store и Google Play", - сказал Зеленский.

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По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

"Другие страны идут к этому годами. Мы смогли за полгода. И, насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на создание приложения не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифровой государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который объединит в электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение 5 лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а через три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.