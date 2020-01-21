Минцифры запустило сериал, который будет учить украинцев цифровым навыкам

Цель проекта - научить 6 млн украинцев за три года.

Министерство цифровой трансформации запустило проект повышения цифровой грамотности украинцев. В частности там выпустили первые серии специального образовательного сериала.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе», — сообщил Федоров на своей странице в Фейсбук.

К участию в сериале приобщают известных украинцев. В частности, в «нулевой серии», которая уже опубликована на сайте министерства, участвует актриса Ольга Сумская.

Федоров также отметил, что цель проекта - научить 6 млн украинцев за три года.

До 30 января образовательная система будет работать в тестовом режиме, после чего ее официально представят.

Напомним, Министерство цифровой трансформации пытается еженедельно внедрять новую цифровую услугу.

В прошлом году премьер-министр Алексей Гончарук на презентации онлайн-проекта "Дия. Цифровое образование", заявлял, что, по данным исследования, 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.

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