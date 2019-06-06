YouTube проведет массовую чистку видео о ненависти

Создателей видео, которые будут нарушать правила, исключат из программы распределения доходов от рекламы.

YouTube устроит массовую чистку видео, которые отрицают существование Холокоста, оправдывают насилие в школе и разжигают ненависть.

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Как сообщает Reuters, видеохостинг удалит видео, которые отрицают фактические катастрофы, такие как Холокост и видео, где утверждается, что школьные перестрелки и другие "хорошо задокументированные насильственные события" являются обманом.

"Также будут удалены видеоролики, которые прославляют нацистскую идеологию или рекламируют группы, которые заявляют о своем превосходстве для оправдания дискриминации", - говорится в сообщении.

Представитель YouTube Фаршад Шадлоу заявил, что создатели видео, которые будут нарушать эти правила, будут исключены из программы распределения доходов от рекламы.

Компания не объяснила, почему приняла такое решение, но сообщила, что консультировалась с десятками экспертов по экстремизму и гражданскому праву.

"Другие типы видео, которые должны быть удалены, согласно новым правилам YouTube, включают теории заговора о евреях, которые управляют миром, призывы отрицать гражданские права женщин на том основании, что они менее умны, чем мужчины, и некоторый белый националистический контент", - сказал представитель YouTube.

В компании заявили, что создателям видео, которые будут публиковать контент на почве ненависти, будут отправлять предупреждающие сообщения.