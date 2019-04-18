YouTube Music теперь безлимитный для абонентов Киевстар

Киевстар делает прослушивание музыки и просмотр музыкальных клипов в приложении YouTube Music безлимитным. Пользоваться популярным музыкальным приложением без списания мегабайт мобильного интернета могут абоненты Киевстар с тарифным планом «Безлим Видео».

Кроме этого, в тарифе «Безлим Видео» без тарификации абоненты могут смотреть видео в YouTube, Twitch, Kyivstar GO TV, Megogo и других приложениях, слушать музыку, пользоваться Instagram и другими популярными социальными сетями и мессенджерами.

Также в тарифе 9000 Мб, безлим для звонков в сети Киевстар и 150 минут для звонков на других мобильных операторов и за границу.

Музыкальное приложение YouTube Music было запущено в Украине 13 ноября 2018 года. Оно создано специально для прослушивания музыки и имеет все преимущества YouTube:

Все в одном месте: не только музыкальные видео, но и официальные альбомы, синглы, ремиксы, живые выступления, каверы, а также редкие композиции, которые можно найти только на YouTube;

Персонифицированные рекомендации;

Тысячи плейлистов любого жанра;

Умный поиск поможет найти песню, даже если вы не можете вспомнить, как она называется;

Самые популярные видео доступны на отдельном экране "Хотлист".

«Включить клип в YouTube и слушать музыку – обычная практика для многих людей во всем мире. Ответом на это и стал запуск отдельного музыкального приложения. А мы, в свою очередь, делаем YouTube Music безлимитным для наших абонентов, чтобы они без ограничений слушали музыку, смотрели клипы и получали приятные впечатления. А не считали мегабайты в тарифе» – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Благодаря скоростному 4G абоненты Киевстар могут слушать музыку и смотреть клипы во время движения в высоком качестве. Сейчас 4G сеть Киевстар доступна в 4587 населенных пунктах, где проживает 58% населения Украины.

Чтобы ощутить все преимущества скоростного 4G от Киевстар, подготовьте свой гаджет и SIM-карту. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь, можно с помощью USSD-кодов * 245 *5# – для проверки смартфона; *245*4# – для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в фирменных магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

Справка о Киевстар

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рыка, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.