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Расшифрованы записи Ньютона, который вычислил дату апокалипсиса

09:50, 28 сентября 2018
Наука и IT
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Исследователи назвали год, на который Ньютон "назначил" апокалипсис / фото ТСН

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Новые данные легли в основу книги "Исаак Ньютон: дары А**, которая переделала Вселенную". Ее автор Флориан Фрейштетер утверждает, что Ньютон изучил огромное количество религиозных текстов и попытался сделать несколько предсказаний, передает The Daily Star.

"Для Ньютона новым началом должен стать 2060 год. Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры" - отмечают исследователи.

Ранее в Израиле родился теленок красного цвета, который упоминается в эпизоде священного писания иудаизма — Торе. Как в христианстве, так и в иудаизме красная корова занимает центральное место в предсказании «конца времен».

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Теги: #ученые#Апокалипсис