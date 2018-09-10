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СМИ сообщили о появлении предвестника апокалипсиса (фото)

15:25, 10 сентября 2018
Наука и IT
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The Sun сообщил о появлении предвестника конца света в Израиле / The Sun

В Израиле родился теленок красного цвета, который упоминается в эпизоде священного писания иудаизма — Торе, сообщили в иерусалимском институте Храма. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как в христианстве, так и в иудаизме красная корова занимает центральное место в предсказании «конца времен», пишет gazeta.ru.

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Для приверженцев иудаизма красная корова занимает центральное место в предсказании «конца времен». В материале отмечается, что сотрудники института Храма в Иерусалиме уже провели «тщательное обследование» теленка.

В материале отмечается, что в институте несколько лет назад была начата программа, целью которой поставлена задача вырастить красную корову в Израиле. Согласно этой программе предполагалось, что для этого будут использованы замороженные эмбрионы крупного рогатого скота породы «ангус» красной масти.

После чего этими эмбрионами оплодотворяют местных коров, говорится в материале. Так, иудейские и христианские последователи ортодоксального толка верят, что после рождения красного теленка они смогут восстановить третий иерусалимский храм на Храмовой горе.

По мнению верующих, рождение красной коровы согласуется с пророчеством и означает приближение апокалипсиса.

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Теги: #Израиль#Апокалипсис