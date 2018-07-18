Google обжалует рекордный штраф Еврокомиссии в 4,3 миллиарда евро

Гендиректор Google заявил, что Еврокомиссия проигнорировала особенности бизнес-модели Android и конкуренцию с iOS-телефонами.

Компания Google планирует обжаловать решение Европейской комиссии о штрафе в 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщается в блоге компании.

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"Сегодня Еврокомиссия опубликовала решение против Android. В нем игнорируются особенности бизнес-модели Android, а также тот факт, что телефоны с Android конкурируют с iOS-телефонами, что подтвердили 89% респондентов в опросе. ЕК не учла и то, какой выбор Android предоставляет тысячам производителей телефонов и мобильным операторам", - заявил гендиректор Google​ Сундар Пичаи.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро (5 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере применения популярной ОС Android для мобильных гаджетов. ЕК обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковиках.