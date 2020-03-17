В Днепропетровской области при падении железобетонных плит недостроя погиб ребенок и травмировался мужчина

Мальчик и мужчина находились под разрушенной конструкцией несколько часов.

В селе Варваровка Юрьевского района Днепропетровской области в результате падения двух железобетонных плит перекрытия между этажами недостроенного дома погиб 13-летний мальчик, 28-летний мужчина тяжело травмирован.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, информация о происшествии в Службу спасения «101» поступила 16 марта в 17:05.

Пострадавшие находились под разрушенной конструкцией несколько часов.

«Произошло падение двух плит перекрытия между первым и вторым этажом дома. В результате падения плит погиб мальчик, 2007 года рождения, и прижало ногу мужчине, 1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели с помощью двух телескопических погрузчиков подняли железобетонную плиту, извлекли тело мальчика из-под обломков и освободили пострадавшего мужчину.

С предварительным диагнозом «синдром длительного сжатия левой ноги, травматическая ампутация нижней конечности» он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 4 города Павлограда. Его состояние тяжелое.

Предварительно известно, чтопострадавшие искали в недостроенном доме металлолом.