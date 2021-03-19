Из свиных ребрышек готовят немало вкусных блюд. Чаще всего их запекают в духовке, жарят на сковороде и на гриле, отваривают, коптят и тому подобное.
Запеченные свиные ребра в томатно-соевом соусе
- Ребра свиные - 1 кг
- Яблоко крупное - 1 шт.
- Томатный соус - 100 г
- Сахар - 1 ст. л.
- Соевый соус - 3 ст. л.
- Соль - щепотка
- Перец черный молотый - 0,3 ч. л.
- Перец жгучий - по вкусу
- Корица молотая - 0,5 ч. л.
- Порошок чесночный - 0,5 ч. л.
- Паприка копченая - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1-2 ст. л.
Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, а затем нарезать его достаточно крупными кубиками. Отправить его в микроволновку на 6-10 минут, затем размять вилкой до состояния пюре. Или можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке.
Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоВ отдельной емкости смешать томатный и соевый соусы, сахар, соль, перец черный молотый, перец жгучий, корицу, порошок чесночный, паприку, лимонный сок и яблочное пюре.
Поместить помытые, обсушенные свиные ребрышки в маринад. Хорошо перемешать, чтобы все ребрышки были покрыты маринадом. Оставить мариноваться по меньшей мере на час.
Выложить ребрышки в форму для запекания, полить маринадом и накрыть пищевой фольгой. Отправить в духовку и запекать 1 час при температуре 180-200°С. Затем следует снять фольгу, включить конвекцию и запекать еще 30 минут до румяной корочки. При этом периодически надо поливать ребра выделившимся соком.
Свиные ребрышки в маринаде на гриле
- Свиные ребрышки - 1 кг
- Лук репчатый - 2 шт.
- Чеснок (головка) - 1 шт.
- Петрушка (зелень и корень) - пучок
- Кинза (зелень) - пучок
- Тимьян - 4 веточки
- Соль - 2 ст. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Перец черный молотый - 1/3 ч. л.
- Лайм (для подачи) - 1 шт.
- Вода - 1 л
Свиные ребрышки разрезать по одному. Лук и чеснок нарезать крупными кусочками, корень петрушки разрезать на несколько частей.
Воду довести до кипения в большой кастрюле. Добавить соль, сахар, перец, тимьян, корень петрушки, лук и чеснок. Положить ребрышки и довести воду до кипения на сильном огне.
Снять кастрюлю с огня, добавить нарезанную зелень, накрыть крышкой и оставить на час мариноваться при комнатной температуре.
Заранее разжечь мангал. Положить на него решетку, слегка смазать ее тряпочкой, смоченной в растительном масле, чтобы потом легче было очистить.
Достать ребрышки из маринада, обсушить на полотенце и обжаривать на решетке со всех сторон 20-25 минут, до румяности. В конце можно немного сбрызнуть соком лайма.
Тушеные свиные ребрышки с капустой
- Свиные ребрышки - 1 кг
- Капуста свежая белокочанная - 1 кг
- Капуста брокколи - 50 г
- Лук порей - 50 г
- Вода - 1 л
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Соль, специи - по вкусу
Из свиных ребрышек можно обрезать лишний жирок. В сковороду налить масло и выложить обжариваемые ребрышки.
Обжаривать ребра с каждой стороны до румяности. Посолить и поперчить.
Капусту белокочанную нарезать небольшими кусочками, а брокколи разобрать на соцветия. Лук порей нарезать кольцами. Все сложить в кастрюлю и залить водой.
Обжаренные ребрышки выложить поверх капусты. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить в течение 30-40 минут.
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