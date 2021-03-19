Такая свинина – это всегда ароматно и невероятно аппетитно!

Из свиных ребрышек готовят немало вкусных блюд. Чаще всего их запекают в духовке, жарят на сковороде и на гриле, отваривают, коптят и тому подобное.

Запеченные свиные ребра в томатно-соевом соусе

Ребра свиные - 1 кг

Яблоко крупное - 1 шт.

Томатный соус - 100 г

Сахар - 1 ст. л.

Соевый соус - 3 ст. л.

Соль - щепотка

Перец черный молотый - 0,3 ч. л.

Перец жгучий - по вкусу

Корица молотая - 0,5 ч. л.

Порошок чесночный - 0,5 ч. л.

Паприка копченая - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1-2 ст. л.

Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, а затем нарезать его достаточно крупными кубиками. Отправить его в микроволновку на 6-10 минут, затем размять вилкой до состояния пюре. Или можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоВ отдельной емкости смешать томатный и соевый соусы, сахар, соль, перец черный молотый, перец жгучий, корицу, порошок чесночный, паприку, лимонный сок и яблочное пюре.

Поместить помытые, обсушенные свиные ребрышки в маринад. Хорошо перемешать, чтобы все ребрышки были покрыты маринадом. Оставить мариноваться по меньшей мере на час.

Выложить ребрышки в форму для запекания, полить маринадом и накрыть пищевой фольгой. Отправить в духовку и запекать 1 час при температуре 180-200°С. Затем следует снять фольгу, включить конвекцию и запекать еще 30 минут до румяной корочки. При этом периодически надо поливать ребра выделившимся соком.

Свиные ребрышки в маринаде на гриле

Свиные ребрышки - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок (головка) - 1 шт.

Петрушка (зелень и корень) - пучок

Кинза (зелень) - пучок

Тимьян - 4 веточки

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 2 ч. л.

Перец черный молотый - 1/3 ч. л.

Лайм (для подачи) - 1 шт.

Вода - 1 л

Свиные ребрышки разрезать по одному. Лук и чеснок нарезать крупными кусочками, корень петрушки разрезать на несколько частей.

Воду довести до кипения в большой кастрюле. Добавить соль, сахар, перец, тимьян, корень петрушки, лук и чеснок. Положить ребрышки и довести воду до кипения на сильном огне.

Снять кастрюлю с огня, добавить нарезанную зелень, накрыть крышкой и оставить на час мариноваться при комнатной температуре.

Заранее разжечь мангал. Положить на него решетку, слегка смазать ее тряпочкой, смоченной в растительном масле, чтобы потом легче было очистить.

Достать ребрышки из маринада, обсушить на полотенце и обжаривать на решетке со всех сторон 20-25 минут, до румяности. В конце можно немного сбрызнуть соком лайма.

Тушеные свиные ребрышки с капустой

Свиные ребрышки - 1 кг

Капуста свежая белокочанная - 1 кг

Капуста брокколи - 50 г

Лук порей - 50 г

Вода - 1 л

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль, специи - по вкусу

Из свиных ребрышек можно обрезать лишний жирок. В сковороду налить масло и выложить обжариваемые ребрышки.

Обжаривать ребра с каждой стороны до румяности. Посолить и поперчить.

Капусту белокочанную нарезать небольшими кусочками, а брокколи разобрать на соцветия. Лук порей нарезать кольцами. Все сложить в кастрюлю и залить водой.

Обжаренные ребрышки выложить поверх капусты. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить в течение 30-40 минут.

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Автор: УНИАН