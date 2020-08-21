Нежный пирог с персиками: как приготовить ароматно-сочную выпечку

Аппетитный фруктовый десерт будет прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Домашний пирог с персиками - удивительно вкусная, ароматная и аппетитная выпечка. Готовить его можно как со свежими, так и с консервированными фруктами.

Невероятно нежный персиковый пирог, который просто-таки тает во рту, будет едва ли не самым вкусным дополнением к чаю или кофе.

Бисквитный пирог с персиками

Для теста

Мука - 230 г

Яйца - 4 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 170 г

Сахар ванильный - 10 г

Масло растительное - 125 г

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Для начинки

Персики - 3-4 шт.

Для крема

Сметана (густая) - 400 г

Пудра сахарная - 2-3 ст.л.

Отделить белки от желтков. К белкам добавить щепотку соли и взбивать миксером сначала на маленьких оборотах, затем постепенно увеличивать. Когда масса вспенится, постепенно, по одной ложке, добавлять сахар и ванильный сахар. Продолжать взбивать на быстрых оборотах до плотной, устойчивой пены.

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Уменьшив обороты миксера до средних, добавить по одному яичные желтки. Когда желтки вмешались, тонкой струйкой добавить растительное масло.

Отдельно смешать муку и разрыхлитель. В три-четыре приема просеять в яичную массу. Аккуратно перемешать лопаткой.

Дно и стенки формы смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, разровнять.

Персики помыть и разрезать на дольки. Выложить их сверху на тесто кожицей вверх.

Отправить пирог в разогретую духовку и выпекать при 170°C примерно 40-45 минут. Готовый пирог с персиками достать из духовки и дать остыть.

По желанию пирог можно полить сметанным кремом. Для этого нужно добавить к сметане несколько ложек сахарной пудры и перемешать.

Покрыв пирог кремом, следует положить его в холодильник минимум на 1 час. Также можно дополнительно украсить выпечку кусочками фруктов или другими украшениями по вкусу.

Творожный пирог с персиками

Для теста

Мука - 175 г

Масло сливочное - 90 г

Сахар - 25 г

Соль - щепотка

Желток яичный - 2 шт.

Для творожной начинки

Творог (9-18%) - 450 г

Сахар - 75 г

Масло сливочное - 50 г

Яйцо - 2 шт.

Крахмал кукурузный - 13 г

Сок лимонный - 2 ч.л.

Ванильный сахар - 1 ст.л.

Для персиковой начинки

Персики - 200 г

Сахар - 1 ст.л.

Для меренги

Белок яичный - 2 шт.

Сахар - 100 г

Муку смешать с сахаром, со сливочным маслом, добавить соль и перетереть в крошку.

Ввести желтки, размешать, собрать тесто в колобок, положить в пакет и убрать в морозильную камеру на 30 минут.

Приготовление творожной начинки. В творог всыпать сахар, масло и ванильный сахар, взбить миксером.

Добавить крахмал и ввести по одному яйцу, взбивая после каждого. Влить сок лимона и продолжить взбивать миксером.

Из персиков удалить косточку, нарезать на небольшие кусочки. Всыпать сахар и перемешать.

Застелить форму бумагой для выпечки. Достать замерзшее тесто и натереть его на крупной терке прямо в форму. Затем немного придавить его руками. Отправить форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, до легкого зарумянивания.

На основу из теста выложить начинку из творога, разровнять. Сверху выложить кусочки персиков. Вернуть в духовку, снизив температуру до 160°C, выпекать примерно 45 минут, ориентируясь на свою духовку. Дать пирогу остыть, чтобы начинка стабилизировалась.

Приготовление меренги. К белкам добавить сахар и тщательно перемешать. Положить миску на водяную баню (ее дно не должно касаться воды) и взбивать миксером на малых оборотах до полного растворения сахара. Затем увеличить скорость до максимума и взбивать до увеличения массы втрое. Снять сосуд с водяной бани, продолжать взбивать до жестких пиков.

Выложить меренгу пирог с помощью ложки. Положить в духовку при температуре 200°C, на 5-7 минут для зарумянивания меренги. Готовый пирог остудить.

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Автор: УНИАН