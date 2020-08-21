Нежный пирог с персиками: как приготовить ароматно-сочную выпечку
Домашний пирог с персиками - удивительно вкусная, ароматная и аппетитная выпечка. Готовить его можно как со свежими, так и с консервированными фруктами.
Невероятно нежный персиковый пирог, который просто-таки тает во рту, будет едва ли не самым вкусным дополнением к чаю или кофе.
Бисквитный пирог с персиками
Для теста
- Мука - 230 г
- Яйца - 4 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - 170 г
- Сахар ванильный - 10 г
- Масло растительное - 125 г
- Разрыхлитель - 2 ч.л.
Для начинки
- Персики - 3-4 шт.
Для крема
- Сметана (густая) - 400 г
- Пудра сахарная - 2-3 ст.л.
Отделить белки от желтков. К белкам добавить щепотку соли и взбивать миксером сначала на маленьких оборотах, затем постепенно увеличивать. Когда масса вспенится, постепенно, по одной ложке, добавлять сахар и ванильный сахар. Продолжать взбивать на быстрых оборотах до плотной, устойчивой пены.
Читайте такжеНежно-хрустящие творожные рогалики с орехами: как приготовить вкусное лакомство
Уменьшив обороты миксера до средних, добавить по одному яичные желтки. Когда желтки вмешались, тонкой струйкой добавить растительное масло.
Отдельно смешать муку и разрыхлитель. В три-четыре приема просеять в яичную массу. Аккуратно перемешать лопаткой.
Дно и стенки формы смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, разровнять.
Персики помыть и разрезать на дольки. Выложить их сверху на тесто кожицей вверх.
Отправить пирог в разогретую духовку и выпекать при 170°C примерно 40-45 минут. Готовый пирог с персиками достать из духовки и дать остыть.
По желанию пирог можно полить сметанным кремом. Для этого нужно добавить к сметане несколько ложек сахарной пудры и перемешать.
Покрыв пирог кремом, следует положить его в холодильник минимум на 1 час. Также можно дополнительно украсить выпечку кусочками фруктов или другими украшениями по вкусу.
Творожный пирог с персиками
Для теста
- Мука - 175 г
- Масло сливочное - 90 г
- Сахар - 25 г
- Соль - щепотка
- Желток яичный - 2 шт.
Для творожной начинки
- Творог (9-18%) - 450 г
- Сахар - 75 г
- Масло сливочное - 50 г
- Яйцо - 2 шт.
- Крахмал кукурузный - 13 г
- Сок лимонный - 2 ч.л.
- Ванильный сахар - 1 ст.л.
Для персиковой начинки
- Персики - 200 г
- Сахар - 1 ст.л.
Для меренги
- Белок яичный - 2 шт.
- Сахар - 100 г
Муку смешать с сахаром, со сливочным маслом, добавить соль и перетереть в крошку.
Ввести желтки, размешать, собрать тесто в колобок, положить в пакет и убрать в морозильную камеру на 30 минут.
Приготовление творожной начинки. В творог всыпать сахар, масло и ванильный сахар, взбить миксером.
Добавить крахмал и ввести по одному яйцу, взбивая после каждого. Влить сок лимона и продолжить взбивать миксером.
Из персиков удалить косточку, нарезать на небольшие кусочки. Всыпать сахар и перемешать.
Застелить форму бумагой для выпечки. Достать замерзшее тесто и натереть его на крупной терке прямо в форму. Затем немного придавить его руками. Отправить форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, до легкого зарумянивания.
На основу из теста выложить начинку из творога, разровнять. Сверху выложить кусочки персиков. Вернуть в духовку, снизив температуру до 160°C, выпекать примерно 45 минут, ориентируясь на свою духовку. Дать пирогу остыть, чтобы начинка стабилизировалась.
Приготовление меренги. К белкам добавить сахар и тщательно перемешать. Положить миску на водяную баню (ее дно не должно касаться воды) и взбивать миксером на малых оборотах до полного растворения сахара. Затем увеличить скорость до максимума и взбивать до увеличения массы втрое. Снять сосуд с водяной бани, продолжать взбивать до жестких пиков.
Выложить меренгу пирог с помощью ложки. Положить в духовку при температуре 200°C, на 5-7 минут для зарумянивания меренги. Готовый пирог остудить.
Другие рецепты, которые могут заинтересовать:
- Как приготовить печеные яблоки: рецепты ароматно-аппетитного десерта
- Вкусные пирожки с яблоками: как приготовить в духовке и на сковороде
- Хрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram