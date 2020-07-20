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Нежное домашнее печенье: рецепты аппетитных и рассыпчатых вкусностей

10:18, 20 июля 2020
Рецепты
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Самое вкусное домашнее печенье - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Эта выпечка представляет собой небольшие кусочки печеного сладкого теста. Печенье может быть различной формы и отличаться составом теста. Также оно может быть как с начинкой, так и без нее.

Печенье "Серпантин"

  • Маргарин - 200 г
  • Сахар - 200 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - примерно 450 г
  • Какао-порошок - 100 г (4 ст. л.)
  • Разрыхлитель - 10 г

Растереть мягкий маргарин с сахаром. В эту смесь вбить яйца, перемешать.

Высыпать разрыхлитель, затем – просеянную муку. Замесить эластичное тесто.

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Разделить готовое тесто надвое. В одну половинку добавить какао-порошок и снова вымесить, чтобы цвет стал однородным.

Взять пищевую пленку и на ней раскатать светлое тесто в прямоугольник. То же повторить с темным куском теста.

Аккуратно приподняв пленку с темным тестом, перевернуть его на светлое. Верхнюю пленку убрать. С помощью нижней пленки сформировать из теста плотный рулет. На 15 минут поместить в морозилку.

Разрезать рулет на кольца толщиной около сантиметра. Противень смазать подсолнечным маслом (или использовать пергамент для выпечки). Разогреть духовку до 180°С, выпекать около 15 минут.

Печенье творожно-лимонное

  • Творог - 300 г
  • Мука - 1,5 ст.
  • Масло сливочное - 180 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Сахар - 0,5 ст.
  • Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
  • Цедра лимона - 1 ст. л.
  • Сахарная пудра - по вкусу

Размягченное сливочное масло соединить с лимонной цедрой. Добавить сахар. Смесь взбить миксером в течение 5-7 минут.

Творог протереть через металлическое сито.

Как приготовить домашнее печенье / фото ua.depositphotos.com

К масляно-сахарной смеси вбить яйцо. Добавить протертый через металлическое сито творог.

В отдельной миске соединить муку и разрыхлитель. Смесь перемешать.

Добавить в масляно-сахарную смесь муку и разрыхлитель. Творожное тесто хорошо вымешать. Разделить его на равные кусочки, затем сделать разные фигурки по вкусу. Фигурки выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и отправить в разогретую до 200-220°С духовку. Выпекать до золотистого цвета. Готовое остывшее печенье посыпать сахарной пудрой.

Домашнее печенье "Пчелка"

  • Мука - 420 г
  • Масло растительное (кокосовое) - 80 мл
  • Яйцо куриное - 3 шт. (2 шт. - в тесто, 1 шт. - для смазывания)
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Мед - 100 г
  • Сода - 1 ч. л.
  • Орехи грецкие - по вкусу

Кокосовое масло растопить на медленном огне. Остудить до комнатной температуры.

В миску вбить 2 яйца, всыпать соду и ванильный сахар. Далее добавить сахар. Смесь взбить до бела.

Добавить кокосовое масло и мед. Еще раз хорошо взбить.

Рецепты вкусного домашнего печенья / фото piqsels.com

Всыпать муку. Если тесто будет немного жидким, добавить еще немного муки. Тесто должно быть мягким и пластичным.

Далее раскатать тесто в пласт. Сделать рельефный рисунок в виде пчелиных сот, можно воспользоваться силиконовой подставкой под горячее. А можно просто раскатать тесто в пласт толщиной 4-6 мм и вырезать печенье в виде различных фигурок.

Печенье выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, смазать взбитым яйцом, на середину добавить ядра грецких орехов и отправить в разогретую до 170-180°С духовку. Выпекать до золотистого цвета.

Песочное печенье с маком

  • Пшеничная мука - 320 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Куриные яйца - 2 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Ванильный сахар - 1 ч.л.
  • Мак пищевой - 2 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Молоко - 1 ст.л.

Просеять муку и смешать его с разрыхлителем.

Взболтать яйца и отложить столовую ложку яиц для смазывания печенья перед выпечкой.

К большей части яиц добавить сахар, соль и ванильный сахар. В эту же емкость добавить сливочное масло комнатной температуры. Взбить все погружным блендером или венчиком.

Порциями добавить муку и замесить тесто. Тесто должно быть мягким, но не липким. При необходимости можно немного добавить муки. Накрыть тесто пленкой и убрать в холод на полчаса.

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Отложенное яйцо смешать с молоком.

Затем собрать мясорубку без ножа и прокрутить через нее тесто. Нужны достаточно длинные полоски, около 20 см в длину. Отрезать, когда будет необходимая длина.

Аккуратно переложить тесто на пергамент. Следует отобрать несколько лент теста и скрутить розочки. Смазать их яйцом с молоком с помощью кисточки. Присыпать маком.

Выпекать 15-20 минут при 200°С до золотистой корочки. Остудить и переложить печенье на тарелку.

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