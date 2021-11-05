Теперь временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации будет народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Алексея Резникова, которого недавно назначили министром обороны, из состава украинской делегации для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в указе главы государства №568/2021 от 5 ноября.

Зеленский внес изменения в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.

В частности, глава государства вывел из состава делегации Украины Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Читайте такжеНа Банковой жестко ответили на последние заявления АваковаКроме того, президент решил, что теперь временно будет исполнять обязанности первого заместителя главы делегации народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, который является членом украинской делегации в ТКГ, представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Назначение Резникова

4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года).

Родился Резников 18 июня 1966 во Львове.

5 мая 2020 года Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Резников был определен первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

Автор: Виталий Саенко