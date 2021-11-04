В частности, он планирует наладить сотрудничество с Генштабом ВСУ, провести аудиты, обратить внимание на кадровые вопросы.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о своих первых шагах на новой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о своих первых шагах, Резников отметил:

"Аудитов несколько я вижу... Я обращусь к Госаудитслужбе с просьбой сделать это. Кроме того, будем делать внутренний аудит, юридический. Все судебные дела, которые есть сегодня, где Министерство обороны или вооруженные силы являются участниками судебных процессов, - проанализируем, почему проигрывают те дела, и тому подобное".

По его словам, это повлечет за собой аудит имущества Минобороны насколько эффективно оно используется в интересах ВСУ, сектора безопасности.

"Следующая история - это кадровые вопросы. Я встречусь с каждым заместителем министра, с каждым руководителем соответствующего департамента и других служб, которые есть в ведении Министерства обороны", - сказал Резников.

Кроме того, подчеркнул министр, он совместно с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным организует взаимодействие между Генеральным штабом ВСУ и Минобороны.

"И любая, скажем так, существующая сегодня определенная конкуренция, будет отменена. Это будет сотрудничество, это будет взаимодействие, это будет полная кооперация", - заверил чиновник.

Среди прочего, Резников отметил вопрос коммуникации с партнерами Украины, военную дипломатию.

"Работы много, вызовы безумные... Очень нервничал во время принятия присяги", - подытожил он.

Отвечая на вопрос об условиях военной службы и необходимых изменениях в этой сфере, Резников отметил:

"Сделаем аудит, поедем в войска. Первый визит, конечно, будет в зону проведения ООС, вместе с главнокомандующим. А потом побригадно, по всем видам Вооруженных сил... И в Винницу, и в Одессу, и "Белые крылья", и так далее, и на Закарпатье".

Он подчеркнул необходимость мотивировать людей продлевать контракт ведь в Украине "очень большой процент людей, которые не продлевают контракт".

Читайте такжеЛерос в Раде показал Зеленскому неприличный жест рукой (видео)"Украина вкладывает в них средства, обучает. Они прослужили там 6 месяцев, а дальше нет продолжения. То есть, нет дальше мотивации. Ею может быть жилье, жилищная программа, денежное обеспечение, справедливый карьерный рост", - сказал министр.

Он также отметил, что нужно серьезно заниматься военным образованием.

Алексей Резников - новый министр обороны Украины

Вчера, 3 ноября, Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня, 4 ноября, парламент голосует за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.

На заседание Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства представил кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны. Согласно Конституции Украины, кандидатуру на должность министра обороны предлагает президент.

Назначение Резникова поддержали 273 народных депутата.

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Автор: Таня Поляковская