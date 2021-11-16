В Украине к 2035 году планируют сформировать новый военно-морской флот.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает эффективной реализации проектов в сфере безопасности в рамках соглашения с Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей украинского флота.

Как сообщает Офис президента, глава государства провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - подчеркнул президент.

Глава государства проинформировал британского министра о вызовах, которые встают перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

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Собеседники обменялись мнениями относительно международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Также Зеленский отметил необходимость осуществления последовательных шагов с целью обеспечения реализации стремлений Украины относительно получения в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

Во время встречи президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщал УНИАН, после подписания меморандума относительно проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины 21 июня в службе по связям с общественностью Командования Военно-морских сил заявили, что вскоре Британия передаст Украине два корабля типа "Сендаун".

Кроме того, в рамках сотрудничества стран будет построено 8 ракетных катеров, первые два из которых - в Великобритании. Другие планируется построить в Украине.

Также Британия предоставит Украине помощь в строительстве новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях.

19 августа Зеленский сообщил, что в Украине к 2035 году планируют сформировать новый военно-морской флот.

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС.

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Автор: Виталий Саенко