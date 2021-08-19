Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей, заявляет президент.

В Украине планируют построить новый военно-морской флот к 2035 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Относительно нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года-строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности – он точно будет к 2024 году. Второй этап укладывается до 2030 года, третий – до 2035 года", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируют начать развитие военно-морских баз.

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"Первой будет строиться (военно-морская база – УНИАН) в Бердянске. Идея – в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-морских сил Украины — УНИАН) является частью нашей встрече и частью "Крымской платформы", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что вопрос разблокирования Черноморского и азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", – добавил глава государства.

Военно-морской флот в Украине: последние новости

Как сообщалось, ранее командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявлял о планах к 2025 году создать три дивизиона береговых мобильных комплексов "Нептун", оснащенных крылатыми ракетами. В Военно-морских силах считают, что ракетное оружие должно стать основным сдерживающим фактором на море и защиты страны от противников.

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долл.

Заказчиком со стороны США является командование Военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

4 июня 2021 года Зеленский заявил о том, что Соединенные Штаты начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

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Автор: Константин Гончаров