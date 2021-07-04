Принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун» / фото УНИАН Вячеслав Ратынский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина активно наращивает способности военного флота за счет отечественных образцов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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«Мы продолжаем активно наращивать боевые возможности украинского военного флота за счет наших отечественных образцов вооружения и отечественной техники. Успешно завершены государственные испытания и уже принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей», - заявил Зеленский.

«Наша гордость – морская пехота, шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации», - добавил он.

Глава государства заявил, что благодаря самоотверженной службе украинских военных моряков ВМС Украины постепенно и уверенно становятся мощной силой, которая сочетает в себе профессиональное мастерство и высокий моральный дух личного состава.

«Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины всегда, а особенно во времена российской агрессии боеспособные Военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, являются важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждения Украины как независимого морского государства», - сказал Зеленский.

Он добавил, что одним из главных его приоритетов на посту президента Украины является построение мощных Военно-морских сил, оснащенных современными кораблями и современным вооружением и готовых адекватно реагировать на все вызовы и угрозы нашей национальной безопасности.

Президент добавил, что происходит упорная работа, чтобы обеспечить способность Военно-морских сил, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве.

"Возрождение украинского флота в течение последних лет - это доказательство наших реальных действий для решения безопасностных и оборонных задач", - сказал Зеленский.

Создание дивизионов береговых мобильных комплексов

Ранее командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа заявлял о планах до 2025 года создать три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами. В Военно-морских силах считают, что ракетное оружие должно стать основным сдерживающим фактором на море и защиты страны от противников.

Передача катеров

  • В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.
  • Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.
  • Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.
  • Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.
  • 4 июня 2021 года Зеленский заявил о том, что Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

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Автор: Виталий Саенко