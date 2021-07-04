Глава государства заявляет, что ракетные комплексы "Нептун" дают возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина активно наращивает способности военного флота за счет отечественных образцов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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«Мы продолжаем активно наращивать боевые возможности украинского военного флота за счет наших отечественных образцов вооружения и отечественной техники. Успешно завершены государственные испытания и уже принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей», - заявил Зеленский.

«Наша гордость – морская пехота, шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации», - добавил он.

Глава государства заявил, что благодаря самоотверженной службе украинских военных моряков ВМС Украины постепенно и уверенно становятся мощной силой, которая сочетает в себе профессиональное мастерство и высокий моральный дух личного состава.

«Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины всегда, а особенно во времена российской агрессии боеспособные Военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, являются важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждения Украины как независимого морского государства», - сказал Зеленский.

Он добавил, что одним из главных его приоритетов на посту президента Украины является построение мощных Военно-морских сил, оснащенных современными кораблями и современным вооружением и готовых адекватно реагировать на все вызовы и угрозы нашей национальной безопасности.

Президент добавил, что происходит упорная работа, чтобы обеспечить способность Военно-морских сил, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве.

"Возрождение украинского флота в течение последних лет - это доказательство наших реальных действий для решения безопасностных и оборонных задач", - сказал Зеленский.

Создание дивизионов береговых мобильных комплексов

Ранее командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа заявлял о планах до 2025 года создать три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами. В Военно-морских силах считают, что ракетное оружие должно стать основным сдерживающим фактором на море и защиты страны от противников.

Передача катеров

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

4 июня 2021 года Зеленский заявил о том, что Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

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Автор: Виталий Саенко