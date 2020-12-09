Последний нормандский саммит состоялся год назад.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года. На нем он сидит за одним столом с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель и президентом РФ Путиным.

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«Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем», - прокомментировал он свою публикацию в Instagram.

В комментариях возникли споры о корректности публикации снимка с Путиным, а также о результативности переговоров.

Нормандская встреча 9 декабря 2019

По результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках в Донбассе.

Также в Парижском коммюнике говорилось об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения. Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера".

16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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Автор: Дмитрий Захаров