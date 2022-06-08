Президент также рассказал об общении с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за решение отправиться в турне по странам ЕС с целью поддержки евроинтеграции Украины.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращение.

"Я благодарен президенту Польши Анджею Дуде и другу всех украинцев, за то, что он отправился сейчас в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы нашего государства. Именно в этом июне должны получить решение по кандидатства", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас все друзья и все наши дипломаты работают для этого.

Президент отметил, что вместе с Дудой должна была поехать и президент Словакии Зузанна Чапутова – планировалась такая совместная инициатива двух лидеров. Но ей помешал положительный тест на COVID-19.

"Что ж, таковы условия нашей жизни сейчас. Желаю Зузанне скорейшего выздоровления", - продолжил Зеленский.

Также президент сказал, что сегодня говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Также - о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое, на самом деле, будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой – уже действительно глобальный интерес. Потому что никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июня, начал турне по европейским странам ради поддержки интеграции Украины в ЕС. Сначала он должен был отправиться в Португалию, затем посетить Италию и Румынию.

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