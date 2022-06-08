Зеленский заявил, что это является издевательством над людьми, которые помнят еще сильный и гордый Донецк, "Донбасс-арену" и матчи Евро-2012, и видят сейчас город-призрак.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "неадекватного уровня идею" россиян о проведении псевдочемпионата футбольных клубов с оккупированных территорий.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, что ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012 – чемпионат Европы по футболу, который объединил всех украинцев и абсолютное большинство европейцев. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – в Киеве, матчи проводились в разных городах Польши и Украины и, в частности, в Донецке, на "Донбасс-Арене".

"Всего лишь 10 лет прошло - а такое впечатление, что это было в другом мире. Как раз сегодня оккупанты выпустили абсолютно сумасшедшую новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат - из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят. 10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия. Принесла как раз такого неадекватного уровня идеи. И теперь это город-призрак, который потерял большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что только возвращение Украины, которое обязательно будет, вернет для этих территорий нормальную жизнь – мирную, безопасную, открытую для всего мира.

"И конечно - новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прогулялся вокруг стадиона "Донбасс Арена" и рассказал, в каком состоянии он находится сейчас.

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