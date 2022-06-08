Сначала Дуда приедет в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего отправится в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой.

Президент Польши Анджей Дуда в среду начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Отмечается, что вместе с Дудой должна была отправиться и президентка Словакии Зузана Чапутова, но ей помешал это сделать положительный ковид-тест.

Сначала Дуда приедет в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего отправится в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем польский лидер прибудет в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

Кроме обсуждения перспектив членства Украины в ЕС, Дуда поднимет вопрос заблокированных украинских портов:

"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы вывоз зерна был успешным, и как преодолеть эту проблему".

Напомним, что одна из крупнейших политических сетей Европы, Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), призвала страны ЕС поддержать статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее канцлер Австрии выразил сомнение относительно быстрого вступления Украины в ЕС.

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