Людям на Западе сложно объяснить, в какой реальности сейчас живет Украина, отметил президент.

По сравнению с Украиной, которая находится в войне, весь мир живет сейчас очень медленно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с лидерами стран в Париже, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Соединенным Штатам и не считает ли, что союзники действуют слишком медленно.

"Это не упреки, это просто совершенно разные реалии. К сожалению, то, что мы хотим сделать за неделю, мы делаем месяцы. Почему мы многое хотим делать в Украине? Потому что все это очень долго. Ежедневно мы получаем ракетные удары, ежедневно у нас есть потери, и это большие потери для нас. Это очень сложно объяснить людям, которые живут в другой скорости... Как один из представителей США по "русским" Уиткофф (Стив Уиткофф - спецпосланник президента США Дональда Трампа, - ред.)... Он говорит для нас абстрактно, это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты. Мы находимся в войне", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не о доверии или недоверии к партнерам, а о прагматических вещах, о том, что будущее Европы должно строиться на союзах безопасности не на бумаге.

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"Это не упреки кому-то. Мы просто живем в других реалиях. Мы хотим жить в нормальном мире, нормальных реалиях. И мы все для этого делаем. Но у нас взгляд на одни и те же вещи другие. И поэтому когда говорят, не считаем ли мы, что все медленно... Мы считаем, но мы же не можем всех толкать. Мы и так делаем то, что можем. Мы живем в разном времени. К сожалению, это факт", - добавил Зеленский.

Политика США в отношении Украины: важные новости

Накануне нардеп Ярослав Железняк заявил, что новый проект соглашения о недрах, предложенный США, не имеет никакого упоминания о гарантиях безопасности для Украины. В то же время, по словам нардепа, он предусматривает полный контроль Вашингтона над всеми украинскими недрами.

"Предусмотрен контроль за американцами всех недр, всех будущих инфраструктурных проектов. Деньги идут за границу и распределяются по решению американской стороны", - сказал Железняк.

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