Сейчас профинансировано 50-60% того, что Украина может произвести для своей защиты, говорит президент.

Европейский союз и Еврокомиссия дают доступ Украине к финансовым программам на уровне других членов ЕС. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с лидерами стран в Париже.

"Например, программа ReArm. Часть денег, которая будет выделяться на защиту Европы, - партнеры будут на двустороннем уровне добавлять инвестирование в Украину из этих денег. И для нас это важно, потому что они будут инвестировать в наше производство. Это то, что сегодня для нас один из приоритетов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас в Украине есть дефицит артиллерии, средств ПВО, дронов и систем РЭБ. По словам президента, сейчас в Украине профинансировано 50-60%, что страна может произвести.

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"На это есть у нас бюджет, наш внутренний бюджет, или двусторонние договоренности с партнерами в рамках наших договоров по безопасности. Но есть еще на 45-50% возможности производства", - добавил Зеленский.

Помощь от Европы: важные новости

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву дополнительные 2 млрд евро военной помощи. По его словам, эти деньги пойдут на ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и тому подобное.

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