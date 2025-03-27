Документ не финальный и будет дискутироваться в правительстве.

Американская сторона предложила проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами, но нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сказал народный депутат Украины Ярослав Железняк на брифинге.

Он отмечает, что проект крайне невыгоден для Украины, потому что доходы должны выводиться за границу, а США первыми будут получать роялти из фонда.

"Предусмотрен контроль за американцами всех недр, всех будущих инфраструктурных проектов. Деньги уходят за границу и распределяются по решению американской стороны", - сказал Железняк. Он добавил, что в проекте отсутствуют гарантии безопасности.

Железняк говорит, что документ на 58 страниц, но он не финальный и будет дискутироваться в правительстве и между двумя сторонами - США и Украина.

Он отметил, что это соглашение должно ратифицироваться парламентом в будущем. "Невозможно обойти ратификацию. И никогда в таком виде за ратификацию не проголосуют в ВР", - сказал Железняк.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится заключить соглашение об инвестировании в разработку украинских полезных ископаемых, но это соглашение должно закреплять конкретные гарантии безопасности.

Соглашение должно было быть подписано еще в прошлом месяце, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако тогда в Овальном кабинете произошла перепалка между Зеленским и Трампом. По ее итогам украинский лидер покинул Белый дом, а документ так и не был подписан.

Издание FT писало, что США хотят пересмотреть условия соглашения о добыче полезных ископаемых и включить оккупированную Россией Запорожскую АЭС в более широкое экономическое соглашение с Украиной.

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