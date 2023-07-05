Позиция Болгарии по поставкам Украине оружия резко изменилась с избранием нового правительства в начале июня 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый визит в Болгарию в четверг по приглашению болгарского правительства, что считается знаком признательности за военную помощь, которую София оказывает Киеву до сих пор.

Визит Зеленского является признаком изменения внешней политики Болгарии с избранием нового правительства, поддержанного проевропейскими партиями ГЕРБ, "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", пишет Euractiv. Ранее Болгария отправляла оружие в Украину, но власти Софии скрывали это от болгарского общества, используя посредников для сделок.

Позиция Софии объяснялась присутствием в правительстве пророссийской "Болгарской социалистической партии" в первые месяцы российского вторжения в Украину. Затем правительство было отправлено в отставку, но политический кризис отдал власть в руки президента Румена Радева, который также выступал против отправки военной помощи Киеву.

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Позиция Болгарии резко изменилась с избранием нового правительства в начале июня 2023 года.

В конце прошлой недели министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что в этом году объем военной помощи Украине увеличится. По неофициальной информации в Софии, обсуждается отправка в Украину старых боеприпасов со складов болгарской армии на сумму более 150 млн евро.

Во вторник комитет по внешней политике болгарского парламента поддержал декларацию в поддержку вступления Украины в НАТО.

"После восстановления мира Украина должна стать членом НАТО. Украине необходимо получить четкую перспективу для проведения реформ. Безопасность Европы и Болгарии не может быть гарантирована без мира", - заявила бывший министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

Против декларации выступила радикальная пророссийская партия "Возраждане", третья сила в болгарском парламенте, мотивировавшая это тем, что неясно, будет ли Украина существовать после войны.

"Пожалуйста, не повторяйте вранье российской пропаганды. Чтобы сохранить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Политика открытых дверей должна стать эффективной благодаря военной помощи, которую мы оказываем Украине", - заявил бывший министр иностранных дел, депутат от ГЕРБ Даниил Митов.

Несколько дней назад советник Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Болгария должна гордиться тем, как помогает Украине.

Ожидается, что украинская сторона объявит болгарским властям, в какой дополнительной поддержке она нуждается.

Война в Украине - помощь Болгарии

Как сообщал УНИАН, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в середине июня заявил, что его страна намерена присоединиться к общеевропейской программе по поставке Украине боеприпасов. По его словам, важность участия Болгарии в снарядной коалиции состоит в том, что эта страна "с советских времен специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов".

Однако, президент Болгарии Румен Радев раскритиковал такое решение, назвав его "ошибкой" и заявляя, что это якобы станет большой нагрузкой на экономику. Однако, премьер-министр страны Николай Денков с ним не согласился и подчеркнул, что Болгария должна выполнить взятые на себя обязательства.

Радев фактически находится в оппозиции к прозападному правительству страны. Ранее он называл Крым "российским", а в апреле 2022 года он выступил категорически против поставок болгарского оружия в Украину.

Через несколько дней Тагарев анонсировал новый транш военной помощи Украине примерно в том же объеме, как и в прошлый раз. Он также не согласился с Радевом, назвавшим помощь Украине "ошибкой", отметив, что не понимает логики этого тезиса и подчеркнул, что это важная возможность для промышленности страны.

Более того стало известно, что новое правительство Болгарии собирается устранить посредников в поставках оружия Украине. Это изменит позицию предыдущих правительств и президента страны.

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