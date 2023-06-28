Болгария планирует поставлять оружие в Украину напрямую, без посредников.

Новое правительство Болгарии собирается устранить посредников в поставке оружия Украине, изменив позицию предыдущих правительств и президента страны.

Как сообщает Bloomberg, Болгария сейчас выходит из политического кризиса, и новое правительство отходит от тактики президента Румена Радева, который неоднократно сталкивался с обвинениями в прокремлевской позиции со стороны своих политических соперников.

Издание напоминает, что раньше оружие — и в частности боеприпасы для советской артиллерии - попадало из Болгарии в Украину, но через посредников.

Видео дня

"Только дети, которые никогда не смотрят телевизор, не поняли, что мы экспортируем боеприпасы для Украины", — заявил журналистам во вторник министр обороны Тодор Тагарев, вступивший в должность три недели назад. "Это делалось полутайно, для чего требовались посредники".

Тагарев сказал, что союзники, которые используют посредников при закупках у болгарских компаний, могут продолжать это делать, но Болгария также будет заключать контракты непосредственно с Украиной.

"Когда речь идет о продажах, оплаченных украинским финансированием, которые идут на украинскую армию, мы постараемся работать напрямую, потому что включение посредников ставит нас в серую зону, которая несет риски", — сказал Тагарев.

Болгария также стремится присоединиться к другим странам ЕС в совместной закупке боеприпасов, а также найти финансирование ЕС для модернизации своих государственных заводов, чтобы они могли производить оружие, соответствующее современным стандартам НАТО.

Болгария и помощь Украине

Ранее сообщалось, что властные институты Болгарии никак не могли достичь согласия по поставкам оружия в Украину, в частности, по участию в программе ЕС по производству боеприпасов.

Против этого выступал президент страны Румен Радев, тогда как премьер-министр и министр обороны поддерживали участие Болгарии в этой инициативе.

При этом, как сообщали СМИ, в самые первые недели и месяцы полномасштабного вторжения России именно Болгария, вероятно, спасла Украину от разгрома в самое критическое время. Она через посредников тайно поставила Украине огромные объемы боеприпасов.

Также недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев анонсировал новый транш военной помощи Украине. В частности, он отметил, что со складов будет предоставлено вооружение, у которого срок эксплуатации достаточно большой, но все оно в хорошем состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: