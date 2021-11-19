Радев считает, что диалог с Москвой "сейчас очень нарушается на уровне ЕС".

Действующий глава Болгарии Румен Радев, который во второй раз баллотируется в президенты страны, во время предвыборных дебатов со своим соперником Анастасом Герджиковым, назвал оккупированный РФ Крым "российским".

Об этом пишет болгарская служба Радио Свобода.

На дебатах кандидаты обсудили немало политических вопросов, но взгляды их существенно разошлись именно из-за отношения к России.

Герджиков назвал Крым территорией Украины, на что Радев ответил: "Он же сейчас российский, да?"

Читайте такжеНардеп Камельчук поскандалил с охранниками Рады из-за ПЦР-теста (видео)Действующий президент Болгарии также заявил, что введенные против России санкции неэффективны.

Как уточняет Web Cafe, во время дискуссии Радев пояснил, что "Россия не может быть нашей моделью поведения, но и не может быть нашим врагом": "Чрезвычайно важно проявлять прагматизм во внешней политике. Санкции против России кажутся неэффективными. Нам необходима прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом".

Он добавил, что диалог с Москвой "сейчас очень нарушается на уровне ЕС".

Герджиков, наоборот, не согласился и отметил, что санкции нельзя отменять до тех пор, пока не будет решена проблема прав человека в России.

"Мы не должны мириться с позицией, при которой они (россияне), как и Беларусь, считают нас частью территории России. Так не должно продолжаться", - заявил Герджиков.

В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков - 22,83%.

53-летний Румен Радев – беспартийный, в 2016-м - выдвиженец Болгарской социалистической партии; считается пророссийским политиком.

Он военный летчик, генерал-майор запаса, командующий ВВС Болгарии в 2014-2016 годах.

Во втором туре выборов 13 ноября 2016 года социалист Радев набрал 59% голосов, правоцентристская кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева – 35%

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Яна Ставская